Marieta se derrumba por estar separada de su familia: “Es lo que peor llevo”

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' intentaba contener las lágrimas, pero estas no podían dejar de brotar de sus ojos. Visiblemente afectada, se sinceraba sobre lo que siente al no poder ver a sus sobrinos todos los días, puesto que ha crecido con ellos. "No quiero que se críen sin mí. Por eso cada dos o tres semanas me bajo a Elche", explicaba Marieta, la cual contaba que para ella los hijos de sus hermanos son de lo más importante para ella.