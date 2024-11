Marieta y Suso Álvarez amplían la familia tras irse a vivir juntos: "Es un paso muy grande en nuestra relación"

Marieta tiene una feliz noticia que anunciar a sus seguidores y no ha dudado en hacerlo a través de su canal de mtmad, en exclusiva. Después de contar en ‘De pura raza’ que había decidido irse a vivir con su pareja, comunica que está preparada para dar el siguiente paso en su relación con Suso Álvarez . La exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa que han tomado la decisión de seguir creciendo juntos y han ampliado la familia .

Después de comprobar que su convivencia con el colaborador de televisión es perfecta y que está muy enamorada de él, Marieta se ha puesto a buscar cumplir uno de sus grandes sueños. "No me esperaba que ya lo fuera tener. Conlleva una responsabilidad muy grande" , admite la de Elche, la cual se ha sincerado con sus seguidores sobre este drástico paso que acaban de dar, pese a llevar poco tiempo juntos.

Aunque ahora se muestran felices con el gran paso dado, llegar a darlo trajo algunos problemas a la pareja. "Era un tema tabú, Suso no quería", reconoce Marieta. Una decisión así no se toma a la ligera y parece que al colaborador de Telecinco le costó mucho atreverse a ampliar la familia junto a su chica. Fue Marieta la que propuso a su novio ser uno más en casa y el exconcursante de 'Gran Hermano' no sabía si estaría preparado para ello. Asimismo, la de Elche reconoce que ella también le dio muchas vueltas a este asunto: "Nunca era el mejor momento"