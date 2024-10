Marieta y Kiko Jiménez fueron el dúo inseparable de la última edición de 'Supervivientes', tanto fue así que la influencer tuvo que aclarar en numerosas ocasiones sus sentimientos hacia el novio de Sofía Suescun , puesto que se especulaba mucho sobre el vínculo que tenían. Ahora, meses después de haber convivido, la de Elche habla del fin de su relación y confiesa cuándo dejaron de mantener el contacto. “Desde que di mi exclusiva de Suso Álvarez no he vuelto a saber nada de él” , explica la joven.

Desde el 31 de julio los exsupervivientes no han vuelto a hablar, justo un día después de la fiesta que se celebró tras finalizar 'Supervivientes All Stars'. Ante esto, tanto los colaboradores de 'En todas las salsas' como la propia Marieta consideran que al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no le ha debido sentar nada bien la noticia del noviazgo de la influencer con el catalán. Según explica Marieta, "a raíz de subir la foto con Suso", Kiko Jiménez no volvió a interaccionar con ella , ni si quiera para felicitarle por su cumpleaños.

La novia de Suso Álvarez explica por qué ya no podría ser amiga de Kiko Jiménez , razón por la cual da por totalmente rota su relación. Según comenta Marieta, el colaborador de televisión habría hecho algo muy doloroso para ella y que supone un antes y después. La de Elche está muy apesadumbrada por la actitud del que fue su hermano mayor en Honduras y no piensa perdonar lo que le ha hecho . ¿Tendrá algo que ver con su novio?

Asimismo, Marieta dedica unas duras palabras a Kiko Jiménez, con el que compartió una experiencia totalmente extrema. La de Elche, que se jugó su concurso por ser amiga de él, no puede creer que el novio de Sofía Suescun se haya compartido así con ella "Como persona me duele", asegura la joven de 25 años, la cual no puede creer que hayan estado "tres meses como hermano" y después él no haya querido saber más de ella. ¡Descubre todos los detalles y el motivo por el que la influencer no volvería a tener relación con él!