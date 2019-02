Ágatha Ruiz de la Prada: “Eché de mi casa a Pedro J. Ramírez”

Totalmente recuperada de su divorcio, Ágatha Ruiz de la Prada ha hablado de cómo vivió este momento tan complicado: "Mis padres se habían divorciado y yo nunca me quise casar ni se señora de Ramírez... no le veía absolutamente ninguna ventaja. Toda la gente que me caía bien estaba divorciada y no sé cómo lo pensé. Yo he tenido la suerte de estar en mi casa, tener mis amigos, mis aficiones y muchas cosas que me sostienen. Para mí fue muy importante quedarme en mi casa. Cuando te pasa algo como esto, tienes que volver a poner las cosas en su sitio. Yo reconozco que una cosa fue culpa mía. Yo tenía muchísimos viajes y estuve 26 días fuera. Volví un miércoles y el viernes teníamos en 'Vogue' una sesión programada que era 'La Familia Feliz'. El sábado me trajo el desayuno a la cama y me dijo que se quería separar. Tonta de mí que me sorprendí... cuando se supone que soy tan lista".