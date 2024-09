'Grease', el musical que regresa a Madrid para celebrar su 50 aniversario

¿Quién no ha bailado alguna vez al ritmo de temazos como You are the one that I want' o 'Greased Lighnin'? 'Grease', uno de los musicales más emblemáticos de la historia regresa a Madrid durante 10 únicas semanas para ceñlebrar su 50 aniversario tras recorrer las ciudades más importantes de España. ¡Te lo contamos todo sobre la obra, el elenco y su historia!