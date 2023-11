No es la primera vez que sucede.

Cuando los fundamentalistas islámicos tomaron la ciudad de Mosul (Iraq) en 2014, fueron directo a la facultad de Comunicación. Robaron todo tipo de material audiovisual y secuestraron a profesores y alumnos. Comprendieron que el mensaje debía adaptarse al canal. En el vídeo que acompaña este artículo te explico cómo utilizan todo ese arsenal tecnológico : desde productoras musicales a revistas y hasta videojuegos: han reinventado su propia versión del mítico “Call of Duty”. Ellos juegan al “Call of Jihad”, literal.

Los líderes fundamentalistas se valen del descontento juvenil para ganar simpatizantes. Ya no hace falta reunirse en la mezquita: a través de redes sociales, tejen su red de adoctrinamiento. Estos, permeables, terminan por absorber el discurso. Una narrativa basada en la desinformación, manipulación y demonización del enemigo (occidental).

Una vez interiorizado el ideario, llega la acción. Daesh (el nombre en árabe con el que se refieren al Estado Islámico o ISIS) otorgó el calificativo de "muyahidín" a todo aquel que “luchara contra el enemigo lejos del campo de batalla y desde sus propios ordenadores”. Ya no se precisa una estructura compleja detrás. Es muy barato atentar, bastan cuatro cacharros y un tutorial de YouTube, poco más.

Hoy en día todo ataque lleva consigo una campaña de comunicación. La gestión mediática del terror es fundamental para perpetuar su objetivo. Y estos lobos solitarios, alentados por una falsa épica, son los que forman el ejército de la yihad actual. Nuestros terroristas no son guerreros, no están preparados. Son jóvenes de entre 16 y 35 años.

Un elevado porcentaje de nuestro pensamiento es tejido por la información que consumimos. Desde el bombardeo publicitario hasta la cultura y educación. Si la injerencia de fake news es capaz de interceder en unas elecciones, desde luego no parece difícil que consiga moldear el pensamiento de un joven sin recursos, tanto materiales como emocionales.

La bestia no había muerto, solo estaba callada. Hará falta algo más que sedarla para placarla: ha de ser desarmada. Este terrorismo polimorfo, transfronterizo y descentralizado, necesita técnicas proactivas de prevención. El apoyo social es lo que lo mantiene vivo. Mientras unos luchan a cañonazos, otros deberían atacar su relato. Urge más inversión en contra-narrativa y contra-propaganda, porque la educación puede bramar más que un cañón.

