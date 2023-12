El emocionante discurso de despedida de Pedro Piqueras: "He aprendido a quereros mucho"

Pedro Piqueras ha recibido una sorpresa por parte de sus compañeros tras presentar su último informativo

Una emocionante despedida a la que el periodista ha querido responder con uno de los discursos más difíciles de su vida

Emocionante jornada la que se ha vivido este jueves en las instalaciones de Mediaset España. El hecho de que Pedro Piqueras presentase el que ha sido su último informativo ya era un motivo de peso para que Telecinco viviese un día histórico. Pero lo que ha sucedido justo después de despedirse de su audiencia lo ha superado con creces. Una vez fuera del plató, en el pasillo central de Fuencarral, el periodista se ha topado por sorpresa con cientos de trabajadores que, con una enorme ovación y un largo paseíllo, han querido agradecerle en persona sus 18 años en esta casa.

Tras casi diez minutos de recorrido, el destino final era el plató de 'Vamos a ver', donde le esperaba una fiesta que ha arrancado con Piqueras tomando la palabra. Un discurso en el que ha hecho balance, ha contado anécdotas, ha recordado dificultades superadas, ha pedido un trozo del plató y, sobre todo, se ha emocionado. En el vídeo que abre la noticia puedes ver este tierno momento completo.

El discurso completo de Piqueras

"Es difícil para mí ahora mismo decir algo coherente. Lo único que puedo decir es que es una pasada todo esto. Os lo agradezco infinitamente.

Cuando llegué aquí no sabía lo que me iba a encontrar. Al principio no me conocíais y creo que hemos hecho un trabajo juntos de encontrarnos, de entendernos y de querernos mucho.

Al cabo de estos 18 años habéis sido mi vida. He conocido lo mejor, han sido tiempos muy duros también, todos lo sabemos. No ha sido fácil hacer información muchas veces, pero hemos tenido un espíritu increíble todos. Ha sido una maravilla ver que cada día éramos capaces de construir un informativo a la altura de los mejores, aunque tuviéramos Singapur detrás… Yo quiero un trozo de Singapur, me lo voy a llevar a casa. Creo que no podría vivir sin Singapur…

He crecido mucho aquí, no solo en edad, he crecido mucho en aspectos no solo periodísticos: he aprendido a quereros mucho. Aquí he conocido todo: las sensaciones más hermosas y duras también a veces, pero al final cuando se hace una carrera como la mía, dientes de sierra… A mí Pilar Miro me hizo una estrella, aquel año se cerraba el año con Pipín (un perrito), luego me cesaron, me fui al ‘Buenos días’, a las tres… Ha sido una carrera de dientes de sierra.

Al ser de dientes de sierra me ha hecho aprender. He cambiado tanto, he conocido tanta gente, y gente tan buena en todas partes, que me gustaría lanzar un homenaje, por vosotros los primeros que sois mi familia, pero también por todos los que me han enseñado en todas las cadenas.

Quería compartir con vosotros que yo llegue a la tele, a la tele española que yo amo mucho, porque es donde nací y tuve un maestro excelente que era Jesús Hermida. Me dijo Pedrito (para él era Pedrito) qué es esto: yo veía que se agarraba a la cámara y yo pensaba que esperaba una respuesta filosófica sobre la cámara… Y finalmente le digo yo “una cámara” y me dijo “esto te tiene que poner cachondo". Sí porque es una historia de amor. Si tu no quieres a la cámara, ella no te va a querer a ti” Y yo… Yo quiero a la cámara y la he querido siempre

Hay días que llego derrotado y las chicas de maquillaje me maquillan y en ese momento me acuerdo de Hermida y del piloto rojo y me digo “Esto te tiene que poner cachondo”…

Muchas gracias y que sepáis que os llevo en el corazón".