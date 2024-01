Isabel Jiménez y Ángeles Blanco nos confiesan cómo afrontan su primer informativo de la nueva era: "Más que nervios es inquietud"

Ángeles Blanco, que prefiere sustituir la palabra "nervios" por "inquietud", nos ha confesado la "ilusión" que tiene por estrenarse. Lo ha hecho justo antes de entrar en la sala de maquillaje y peluquería ("He hecho una pequeña pausa en el ordenador, he dejado las teclas un momento y he cogido mi neceser para estar lista a las 15:00 horas", nos contaba con humor). Lo mismo que su nueva compañera, que aunque ya está acostumbrada a este horario también está expectante. "Estamos adaptándonos un poco a todo eso que tenemos que desarrollar, que ya no es lo mismo que estar en una mesa", explicaba.