Informativos Telecinco | Edición 08 horas, en vídeo (27/03/24)

A Israel no le ha sentado nada bien que Estados Unidos se abstuviera en la ONU posibilitando la resolución que exige un alto el fuego en Gaza. El gobierno de Netanyahu, primero ha cancelado la visita de su delegación a la Casa Blanca de este lunes y ha reiterado su intención de mantener su ofensiva en Rafah, algo a lo que ya Biden le advirtió no apoyaría. Israel avisa que no va a acatar la decision del alto el fuego de la ONU y advierte de que combatirán a Hamás en todas partes.