Informativos Telecinco | Domingo 21 horas, en vídeo (08/09/24)

España finalizó la cita fuera del 'Top 15', en el decimoséptimo puesto del medallero, con siete oros, once platas y 22 bronces, y como noveno país europeo tras Países Bajos, Italia, Ucrania, Francia, Alemania, Polonia y Suiza. En el número general, acabó duodécima en el general de metales y como séptimo equipo tras una cita donde sumó al menos un éxito cada día, aunque el sábado no ganó realmente ninguna porque el bronce de Ander Cepas en tenis de mesa estaba garantizado, pero no contabilizado, y con dos 'superdías', el lunes 2 de septiembre y el miércoles 4, ambos con siete medallas.