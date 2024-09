Informativos Telecinco | Edición mediodía, en vídeo (26-09-2024)

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explica por qué no invita al rey Felipe VI a su toma de posesión. "No soloagravia al presidente, también al pueblo de México", Claudia Sheinbaum pronunciaba estas palabras al lado del su antecesor, que afeó a la corona española que no pidiera perdón por la conquista de América. Por su parte, el rey Felipe VI evita un día más entrar en la polémica. No así varios socios de gobierno de Sánchez, que sí viajarán a Ciudad de México.