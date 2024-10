Informativos Telecinco | Edición El Matinal, en vídeo (03-10-2024)

El expresidente catalán fugado ha vuelto a dejar claro al Gobierno que el apoyo de los suyos es fundamental para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. Carles Puigdemont asegura que Pedro Sánchez "no es consciente" de que no tiene mayoría para gobernar. Ha instado también al presidente del Gobierno y al de la Generalitat a hablar directamente con su partido y no a través de intermediarios".