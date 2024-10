Informativos Telecinco | Edición noche, en vídeo (23/10/2024)

Alberto Núñez Feijóo no sabe, no responde. El líder del PP ha evitado opinar sobre la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la cita institucional con Pedro Sánchez. "Está suficientemente explicado todo", ha asegurado a los medios que le han pedido comentar el comportamiento de la baronesa madrileña.