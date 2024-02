Judit no está acostumbrada a llorar de alegría, pero lleva dos días sonriendo a base de lágrimas . "No puedo parar de llorar", nos confiesa. Y todo desde el mismo momento en que sonó su teléfono móvil y al abrirlo se encontró con un mensaje de Camilo para su hijo Ían, un niño de tres años con parálisis cerebral que soñaba con conocer al cantante colombiano.

"Mi marido Juan se quedó en blanco, yo lo viví como si no fuera conmigo, no me lo creía, y mi hijo flipó", cuenta su madre. Desde entonces Ían no ha dejado de pedir que le pongan una y otra vez el vídeo en el que Camilo le saluda. "Aquí tienes un nuevo amigo", le dice el cantante colombiano en el mensaje.