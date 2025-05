Rocío Amaro 22 MAY 2025 - 14:39h.

La turista extranjera se quedó atascada y sacó una pequeña sierra para intentar cortar el árbol que le impedía avanzar

MálagaUna curiosa escena ocurrida en Fuengirola, Málaga, se ha vuelto viral en redes sociales tras ser compartida por la cuenta de Instagram "Fuengirola se queja". En el vídeo se observa a una turista extranjera que, al quedarse atascada con su autocaravana cerca de la Avenida de Los Reyes Católicos, decide sacar una sierra pequeña y ponerse a intentar cortar el árbol que le impide avanzar.

Lo más llamativo del vídeo es el momento en el que la mujer trepa por la propia autocaravana con la sierra sujeta en la boca, hasta colocarse en una posición desde la que comienza a serrar el árbol. Según se aprecia en las imágenes, la actuación fue totalmente improvisada y realizada sin intervención de ningún servicio municipal en ese momento.

Comentarios en redes sociales

El incidente ha generado numerosos comentarios en redes sociales, muchos de ellos cuestionando tanto la actuación de la turista como la falta de control sobre este tipo de comportamientos en la vía pública. En su mayoría son en tono de sorna al considerar que con la herramienta utilizada es probable que nunca consiga su fin: "cuenta la leyenda que sigue cortando el árbol", "igual adelanta más con una lima de uñas", "cuando termine se le ha caducado la ITV" o "vengo del futuro y sigue cortando el árbol ", son algunas de las opiniones.

Por ahora, no ha trascendido si se han tomado medidas por parte de las autoridades locales, aunque algunos comentarios aseguran que la Policía apareció y le tomó nota: "yo he visto a la policía tomándole los datos...aún así creo que no pagará la multa"

La situación ha despertado también preocupación y enfado entre vecinos de la zona, debido al daño causado al arbolado urbano.

