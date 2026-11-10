Manuel Pimentel Málaga, 10 NOV 2026 - 12:14h.

El acusado llegó a decirle "Te voy a matar" y que le iba a disparar a ella y a su marido mientras la trabajadora tramitaba el ingreso hospitalario de su hijo

La Audiencia Provincial de Málaga confirma una condena de 600 euros de multa por un delito leve de amenazas

Compartir







La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena a un hombre por amenazar de muerte a una enfermera de un hospital de Málaga, a la que llegó a decir que le iba a disparar a ella y a su marido.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas de la tarde del 24 de agosto de 2025, cuando el acusado se encontraba en el hospital para ingresar a su hijo para recibir tratamiento por una enfermedad grave, según recoge la sentencia, consultada por la redacción digital de 'Informativos Telecinco'.

Al conocer en el mostrador de admisión que se había producido "algún problema" para ingresar al menor en la planta de Pediatría, el hombre se dirigió hasta allí y comenzó a gritar de forma reiterada a la enfermera que estaba tramitando el ingreso.

Fue en ese momento cuando, siempre según el fallo, el individuo se dirigió a ella con expresiones como "te voy a matar, te voy a meter dos tiros a ti y a tu marido". Unas amenazas que provocaron un desasosiego en la trabajadora.

La sentencia recoge que las frases pronunciadas por el condenado se producen en un contexto de nerviosismo derivado de la posibilidad de que su hijo pudiera no recibir tratamiento y de "otros episodios de malos entendidos entre ambos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recurso del condenado

En su recurso, la defensa del condenado alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena de la primera instancia, ya que esta se apoyaba fundamentalmente en el testimonio de la enfermera. También solicitaba que se tuvieran en cuenta otras circunstancias eximentes de responsabilidad penal.

Sin embargo, la Audiencia Provoncial rechaza estos argumentos y considera que existieron pruebas suficientes para confirmar la condena. En concreto, señala que la decisión no se basó exclusivamente en la declaración de la trabajadora, sino también en los testimonios de otras dos testigos que presenciaron los hechos y corroboraron las amenazas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El tribunal destaca que ambos testigos confirmaron que el acusado pronunció las expresiones amenazantes dirigidas hacia la enfermera, considerando de este modo acreditados los hechos. Además, el tribunal entiende que las pruebas practicadas en el juicio fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia.

Respecto a las eximentes planteadas por la defensa, la Audiencia considera que no se aportaron elementos que permitieran acreditar su concurrencia. En particular, señala que el recurso se limitaba a enumerar distintas circunstancias, pero sin explicar ni justificar la existencia de una alteración psíquica, una situación de legítima defensa, un estado de necesidad o miedo insuperable.

600 euros de multa

Finalmente, el fallo de la Sección Tercera concluye que la valoración de las pruebas realizada por el juzgado de primera instancia fue correcta y desestima íntegramente el recurso de apelación, confirmando la condena e imponiendo al acusado el pago de las costas generadas en esta segunda instancia.

De estga forma la resolución le condena como autor de un delito leve de amenazas y le impone dos meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, lo que supone un total de 600 euros, costas aparte.