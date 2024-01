El futuro de la Fórmula 1 en Barcelona: 2026, el año en el que podría haber dos Grandes Premios en España

" El futuro en Montmeló dependerá del Circuit y la F1, no dependerá de nada más", explicó el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaraciones a Catalunya Ràdio el día anterior al anuncio oficial del retorno de la Fórmula 1 a Madrid, después de más de 40 años.

Por su parte, Pere Aragonès ha querido dejar claro que el anuncio en Madrid "no altera" ninguna de las actuaciones de la Generalitat. "A veces desde Cataluña somos un poco provincianos porque cuando no sé quién estornuda, todos miramos hacia ahí. No hace falta estar todo el día mirando hacia un lado determinado. Tenemos muchos activos en este país y hay que reivindicarlos".