Asun Chamoso 09 NOV 2026 - 06:00h.

Valentina ha tomado el relevo en la librería Petta en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona

La tienda de uniformes Tot Bata, en el barrio de Sant Pere, sigue de la mano de Manel y Mònica

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BarcelonaLlevada por su amor por la lectura, Valentina ha emprendido un cambio de vida profesional. "Desde pequeña me encantaban los libros. Quise apostar por algo que me llena. Tener una librería propia, poder seguir ese camino de leer, recomendar libros y estar rodeada de ellos, me llena. Me siento feliz", explica Valentina Veselinova, propietaria de la Llibreria Petta.

Tras 18 años en una multinacional y nacer su segundo hijo, dio el paso. Se apuntó a una formación universitaria de gestión de librería en la Universidad de Barcelona. "Allí nos hablaron de Reempresa, que pone en contacto a alguien que quiere dejar un negocio con quien quiere emprender. Tenían un mapa y vi que, en mi barrio, había una librería en traspaso y pensé: ¡No puede ser! No hay tantas y menos que se jubilen. No pasa todos los días. Tenía claro que quería mi librería y a mi manera. Formalizamos el contrato, empecé un máster en literatura juvenil y me lancé a la piscina".

Ahora tiene su propia librería. "Es muy acogedora, con elementos de madera. A los clientes les gusta entrar para perderse, dedicar tiempo a mirar y a preguntar". Se llama Llibreria Petta. "Tengo un catálogo amplio de literatura infantil y juvenil, libros clásicos y novedades. Antes había novela histórica y negra. También hay material escolar, libros de texto y juegos de mesa. He incluido un club de lectura de infantil y ahora abrimos otro de adultos. Nos piden un espacio de encuentro y hacer barrio. Quedan historias por escribir en el sentido de hacer crecer la librería. Habrá talleres de juegos o de dibujo", detalla la propietaria.

"Hacer barrio y comunidad"

Valentina ha tomado el relevo al anterior propietario que quería jubilarse de este comercio de proximidad en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. "Pep me puso todas las facilidades. Y me está acompañando en el proceso", destaca.

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Una librería y en su propio barrio es un sueño cumplido: "Es un proyecto personal, quería emprender y hacer barrio y comunidad. Ahora decido yo y me gusta elegir mi camino. Hay mucho trabajo detrás. La selección de libros la hago yo misma", confiesa. Y su dedicación a mantener la persiana abierta de la librería desde febrero tiene recompensa. "El esfuerzo y las ganas que le estoy poniendo están dando sus frutos. Mis clientes vienen y quieren tener la experiencia, que les recomendemos libros y tocarlos. Buscan la cercanía. Está teniendo muy buena acogida".

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Espíritu de emprendedores

Desde los 15 años, Manel y Mònica sabían que querían ser emprendedores. "Montamos una consultoría tecnológica, después una de servicios jurídicos. Tras la pandemia, decidimos buscar otro proyecto y nos pusimos en contacto con Reempresa para encontrar un negocio en marcha para no empezar de cero", recuerda Manel Jesús González, copropietario de Tot Bata junto a Mònica Pérez.

Una búsqueda de dos años en la que "nos centramos en un relevo generacional" y llegó la posibilidad de la mano de Jesús y Antònia, los anteriores dueños de una empresa creada en 1988 con una cartera de 1.400 clientes. "Los números indicaban que iba bien y nos tiramos a la piscina", destaca Manel. Y así tomaron el relevo en abril de esta tienda situada en el barrio de Sant Pere de Barcelona, que les ha dado la bienvenida: "En estos meses nos hemos ido enamorando de la idea de hacer barrio". Se llama Tot Bata: "Es de uniformes laborales para sanidad, hostelería como cocineros o camareros, servicios de limpieza, peluquería o estética, industria, comercio y colegios".

Un proyecto en "un sector desconocido con la venta de producto porque antes era de servicios. Estamos aprendiendo sobre la marcha". Y lo están haciendo de la mano de los anteriores dueños que veían con preocupación que se acercaba la jubilación sin un relevo. "No estamos solos. Hubo una conexión. Ellos confiaron en nosotros y vieron que seríamos capaces de tirarlo adelante. También continúan Toni y Cèlia, los dos trabajadores que estaban. Estamos muy contentos y podemos crecer con acciones de marketing". Mònica y Manel quieren que Tot Bata sea su última etapa profesional.