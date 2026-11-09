El director de Rodalies culpa de las alteraciones del servicio al conflicto a nivel estatal de los maquinistas de Renfe

Caos en la red ferroviaria de Cataluña: retrasos generalizados en Rodalies por "incidencias relacionadas con la gestión de maquinistas"

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Enfado entre los usuarios de Rodalies que han calificado como "una vergüenza" el nuevo caos ferroviario que está viviendo Cataluña este lunes. La portavoz de la plataforma 'Dignitat a les Vies', Anna Gomez, que representa a los viajeros de este servicios ha denunciado que "a nadie le importan los usuarios" que están viviendo una jornada con retrasos generalizados en toda la red.

"Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza. Semaf coloca una huelga, Renfe contesta presionando y puteando a los maquinistas y los que sufrimos somos los usuarios", ha asegurado Gomez.

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La red ferroviaria catalana, esta mañana, ha registrado retrasos generalizados, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales, con los trenes fuera de horarios, otros suspendidos y con la línea R7 sin funcionar, a las puertas de los paros convocados mañana, martes, y el jueves por el principal sindicato de maquinistas, Semaf; y de la huelga general del miércoles.

Rodalies culpa de las alteraciones del servicio al conflicto de los maquinistas de Renfe

El director de Rodalies, Òscar Playà, ha afirmado que las alteraciones del servicio tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas de Renfe y ha apelado a la "responsabilidad" de este colectivo.

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Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos alcanzados hace meses y ello ha empujado a Rodalies a aplicar los "turnos reglamentarios", que obligan a estos trabajadores a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, para luego desplazarse al lugar donde se encuentra el convoy que deben conducir en lugar de ir directamente allí.

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La portavoz de 'Dignitat a les Vies' ha lamentado que "a nadie le importan los usuarios" y ha criticado también que, a unas horas de que empiece este martes la huelga de Semaf, no se hayan colocado carteles en las estaciones advirtiendo de esta situación.