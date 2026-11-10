Asun Chamoso 10 NOV 2026 - 04:29h.

Es la primera vez que la campaña se dedica a una causa, que será el colectivo llamado nuevas pobrezas

Se calcula que 170.000 personas recurren a entidades para obtener alimentos mensualmente

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BarcelonaLa campaña Gran Recapte está dedicada, por primera vez en sus 18 años de historia, a un colectivo concreto: las nuevas formas de pobreza. El Banc dels Aliments considera que llega en un contexto especialmente difícil por la subida de los precios de los productos básicos, según informa en un comunicado.

El precio de los alimentos en Cataluña ha crecido casi un 32% entre 2020 y 2025. El encarecimiento de los alimentos básicos, así como de otros gastos esenciales para el día a día, ha llevado a muchas personas a necesitar el apoyo de las donaciones de alimentos. 170.000 personas necesitan mensualmente en Cataluña la ayuda de los Bancos de Alimentos.

El objetivo del Banc dels Aliments es movilizar a 17.000 personas voluntarias para animar a la ciudadanía a donar alimentos o dinero para comprarlos en los más de 2.000 puntos de recogida repartidos por toda Cataluña. Una gran campaña de movilización ciudadana con el lema '¡Tan grande que solo faltas tú!' los días 13 y 14 de noviembre. En esta edición, participan 30 cadenas de alimentación, mercados municipales y comercios de proximidad, que se suman a la red de más de 569 entidades y 400 empresas que colaboran en la organización mediante donaciones, equipos o logística.

El año pasado se consiguieron 5,2 millones de euros, una parte en alimentos y otra mediante donaciones económicas, gracias a la implicación de donantes, voluntarios, empresas, centros educativos e instituciones. Una cantidad que permitió comprar alimentos como aceite, leche y conservas, así como otros de alto valor nutricional, como pescado, carne y huevos. Una cifra que incluye tanto la estimación del valor económico de los kilos de alimentos recogidos en los establecimientos colaboradores como las donaciones económicas.

Nuevas pobrezas

La campaña Gran Recapte destaca que "la pobreza ya ha llegado a personas y familias con ingresos, personas que tienen un empleo o una pensión y que, a pesar de ello, no pueden cubrir sus necesidades básicas para vivir". El aumento de los precios de los bienes esenciales, especialmente de los alimentos, dificulta afrontar los gastos imprescindibles del día a día: comida, vivienda o suministros. El presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, señala que mientras que el precio de la vivienda es fijo, las familias acostumbran a "recortar el gasto en alimentación", lo que reporta un efecto muy negativo a largo plazo.

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El encarecimiento generalizado de los precios tiene un impacto especial en los hogares con menos margen económico porque los gastos básicos son los que representan una mayor proporción de sus ingresos. Además, casi "uno de cada cinco catalanes vive con ingresos por debajo del umbral de pobreza". En concreto, alrededor de 1,52 millones de personas, de las cuales 700.000 se encuentran en situación de privación material y social severa.

Esa subida de los precios de los alimentos hace que los Bancos de Alimentos y las entidades atiendan cada vez más a personas que trabajan, pero no llegan a fin de mes; personas mayores que viven solas con pensiones bajas, o familias con hijos que, después de pagar la vivienda y los suministros básicos, se quedan sin margen económico o con poco dinero para comprar alimentos. Son las conocidas como nuevas pobrezas, que también incluyen a personas que necesitan donaciones de alimentos para mantener una alimentación digna.