Esto no quiere decir que nos olvidemos de ella o que encontremos un truco para no tener que pagarla, es el nombre que recibe el hecho de pagar toda la deuda antes de que se cumpla el plazo establecido . Esto también se conoce con el nombre de reembolso o amortización total del préstamo hipotecario.

Saldar la deuda abonando el último pago del préstamo es una forma de cancelar la hipoteca, aunque no se podría considerar que se cancela antes de tiempo. Hablamos de amortización anticipada de la hipoteca cuando adelantamos el dinero que falta , lo que puede hacer que sea necesario adelantar una cuantía sustancial, aunque a largo plazo puede hacer que nos ahorremos un poco de dinero en intereses.

Es posible que el banco cobre una comisión por la cancelación anticipada, aunque solo tendrás que pagarla si aparece en tu escritura y su coste no puede superar unos límites que nos explican desde el portal Help My Cash.