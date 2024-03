Todos sabemos los peligros que tiene fumar para nuestra salud, provoca enfermedades pulmonares y aumenta el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, pero lo que no es tan frecuente es conocer otros daños que provoca en nuestro físico, como las antiestéticas manchas que la nicotina deja en los dedos.

El alquitrán y la nicotina que desprende el tabaco puede hacer que nuestros dedos adquieran una tonalidad amarillenta o marrón en la zona donde se sujeta el cigarro. Nada que no se pueda eliminar si conocemos la forma adecuada de hacerlo, para que de este modo nuestras manos luzcan ideales y como si esta adicción no existiera.

Si de verdad quieres eliminar las manchas amarillas que provocan los cigarros , no hay duda de que la mejor solución es dejar de fumar , porque de otra manera, tarde o temprano volverán. Por supuesto, esto no quiere decir que tengamos que resignarnos y evitemos eliminarlas, solo que será necesario hacerlo más a menudo que si eliminamos esta actividad de nuestras vidas.

Este método, no obstante, no es demasiado recomendable cuando tenemos heridas en las manos. En esos casos se puede emplear una patata, que se usa para frotar sobre la zona manchada después de aplicar un poco de aceite. Una vez que esté un poco seco, hay que lavarse las manos con agua templada y una mezcla de jabón y azúcar que se empleará como exfoliante. Una vez hecho esto, no es mala idea aplicarse crema hidratante.