Además, cada vez es más habitual también abogar por los productos de cercanía , algo que abarata costes y además nos ayuda a contribuir a la economía local. No todo el mundo puede acercarse a la huerta y coger las frutas y verduras frescas, pero todos podemos saber un poco más y aprender a reconocer el origen de las frutas y verduras que nos esperan en el supermercado.

Una gran parte de las frutas y verduras que compramos no son de procedencia española, algo que no siempre es conocido por el consumidor. Esto, que no es bueno o malo, es esencial para conocer un poco más de los alimentos que llevamos a casa y que forman parte de nuestros menús diarios.