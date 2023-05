A Taylor Swift no la para ni el diluvio: así ha sido su show bajo la lluvia

Taylor Swift ha cantado contra viento y marea, casi literalmente, en The Eras Tour en Boston donde algunas entradas superan los 600 euros en pista, como para no tirarse a la piscina. En total, 52 conciertos, con los que calculan podría ganar unos 585 millones de euros. Una cantidad que duplicaría su patrimonio, que casi alcanza los 530 millones, con lo que a sus 33 años, Taylor Swift podría convertirse en mil millonaria. La artista más taquillera de todos los tiempos y lo merece.

Acostumbrada a actuar bajo la lluvia. La llegada de sus fans al estadio ya presagiaba que sería "Its gonna be interesting...", pero de ahí a tener que retirar el agua del piano con sus propias manos. Una imagen antológica de la artista, que no perdía el ánimo ni la sonrisa.