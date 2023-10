La fortuna que amasó el actor Matthew Perry, fallecido a los 54 años, a lo largo de su vida

Aunque la serie ‘Friends’ le permitió amasar la mayor parte de su fortuna, Matthew Perry cosechó otros éxitos como como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros. Esta suma de trabajos hace que la cifra de su fortuna ascienda a 120 millones de dólares (en euros, más de 113 millones).