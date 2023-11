El detalle religioso del vestido de Shakira en los Latin Grammy 2023 que conquistó al público: "Virgen María"

Aunque, por una vez, Shakira no fue la artista latina más galardonada de la noche, la victoria moral de los Latin Grammy 2023 fue para esta colombiana, que supo sacarle partido a la pero situación personal de su vida. La composición de su sesión 53 con Bizarrap, la canción en la se despachó a gusto contra la infidelidad de Gerard Piqué con Clara-mente Chía, fue premiada y, como era de esperar, la loba fue una de las protagonistas de las actuaciones de la gala de Sevilla.

En su primera intervención, la de Barranquilla eligió la canción que compuso con y para sus hijos cuando se mudaron definitivamente de Barcelona a Miami. Shakira cantó a 'Acróstico' con la participación en diferido de los pequeños, a los que hizo una promesa al final de la noche: "Les he dicho que voy a ser feliz. Que lo único que se debe recordar es el futuro, no el pasado". Para su balada, esta orgullosa madre lució un vestido dorado en el que había un detalle que no debe pasar desapercibido y, mucho menos, en Sevilla.