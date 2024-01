Muere David Gail, actor de 'Sensación de vivir', a los 58 años

"No ha habido ni un día en mi vida en el que hayas estado conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo", ha escrito Colmenares en la publicación que acompaña de una imagen de ambos.

Gail apareció en la popular serie de los 90 durante ocho episodios. Dio vida a Stuart Carson, el prometido de Brenda Walsh (Shannen Doherty) . La boda entre los dos personajes no llegó a celebrarse. La pareja rompió su relación y quedaron como amigos hasta la cuarta temporada.

"Era una persona amable. Alguien con quien desearía hablar hablado más. Estaba lleno de vida e historias increíbles. Me siento tan agradecido de haberlo conocido. Lamento tu pérdida, y la pérdida para todo el mundo. Él era un regalo para el público", ha escrito.

Además de esta serie, el intérprete, oriundo de Tampa, Florida (EEUU), dio vida al doctor Joe Sanlon en ‘Port Charles’, un ‘spin off’ de ‘Hospital General’ y trabajó en ‘Doogie Howser’, ‘Murder, She Wrote’, ‘ER Emergencias’, ‘Savannah’ o ‘JAG’, entre otras.

En la gran pantalla, llegó a compartir cartel con Bradley Cooper en ‘Bending All the Rules’ y con Melisa Joan Hart en ‘Two came back’.