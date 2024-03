El perro de 'Anatomía de una caída' se cuela en los Oscar: su aparición en el patio de butacas

Desde que 'Anatomía de una caída' arrancó su carrera por el Oscar en Cannes allá por mayo de 2023, Messi ascendió a la categoría de estrella de Hollywood. Y no hablamos del jugador de fútbol argentino, no. Nos referimos al border collie que aparece en esta cinta que dirige Justine Triet y que esta noche partía con cuatro nominaciones: a Mejor película, Mejor directora, Mejor actriz y Mejor guion original (la única estatuilla que se ha llevado).

En el festival de cine francés, el animal se llevó la Palm Dog como premio honorífico. Y aunque la Academia de Cine no tenía galardones para mascotas que entregarle, el perro ha conseguido convertirse en el protagonista absoluto de la gala gracias a su presencia en el patio de butacas del Dolby Theatre de Los Ángeles .

Mientras las estrellas desfilaban por la alfombra roja, las redes sociales ya empezaban a hacerse eco de lo bizarro que resultaba ver a un perro compartiendo fila de asientos con Bradley Cooper, Emma Stone, Margot Robbie o Robert De Niro. Y Jimmy Kimmel , que ha presentado la ceremonia por cuarta vez, no ha perdido la oportunidad de hacer humor con ello. "No veía a un actor francés comer vómito tan bien desde Gerard Depardieu" , apuntaba en el arranque de la gala.

Sin embargo, aunque pareciese que Messi estaba escuchando (y aplaudiendo) la broma del humorista, su presencia estaba falseada. Los contraplanos del perro, en realidad, fueron grabados minutos antes de que la entrega de premios empezase. Y no porque no pudiesen hacer una excepción y le permitiesen tener su propia butaca, sino para evitar que el barullo de los cientos de asistentes no le generase estrés.