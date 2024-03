La actriz Olivia Munn anuncia que ha sido diagnosticada con un cáncer de mama

View this post on Instagram

Según ha explicado Olivia Munn en un comunicado oficial, en los últimos 10 meses se ha sometido a cuatro operaciones: "Muchos días en cama. No puedo contabilizar cuánto he aprendido sobre el cáncer, sus tratamientos y las hormonas. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces, supongo que no tengo tiempo para ello, porque estoy concentrada en que las emociones no afecten a mi capacidad para tener la cabeza despejada".