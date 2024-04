Camela y la nostalgia abren a la música el futurístico y nuevo Santiago Bernabéu

La generación de 'OT ' encabezada por Amaia y Aitana (quien volverá aquí como solista en diciembre de este año) celebró en 2018 el último concierto prerreforma, en un tiempo en el que la casa del Real Madrid raramente se abría para la música, mucho menos en plena temporada de fútbol, salvo para figuras como The Rolling Stones o Bruce Springsteen.

"¡Estamos demostrando que la música de los 80 y 90 no depende de la radiofórmula, sino de ustedes!", han proclamado Amistades Peligrosas antes de interpretar el icónico 'Me haces tanto bien' ante unos asistentes en pleno bullicio que, en términos generales, superaban los 40 y los 50 años de edad.

Son los que han celebrado esa banda sonora compuesta por éxitos de un arco de cuatro décadas como 'Es por ti' de Cómplices , 'Mediterráneo' de Los Rebeldes, 'Mi agüita amarilla' o 'El canario' de ese híbrido de Toreros Muertos y No Me Pises Que Llevo Chanclas que colideran Pablo Carbonell y Pepe Bejines, así como 'Antes que ver el sol' de Coti , de una época más reciente.

Ha sido una velada que, pese a su título, no ha sido solo música, con muchos momentos de sorteos de marcas comerciales y deejays que han pinchado a Xuxa, 'El Venao' de Los Cantantes o 'Nochentera' de Vicco y en el que se han preguntado cosas como: "¿Dónde está la gente que grababa canciones de la radio?".

En ese contexto y entre sus 'Cosas de la edad', Modestia Aparte se ha permitido un conato de 'Highway To Hell' de AC/DC y ha constatado que su vocalista mantiene los agudos de hace 30 años, mientras que OBK le ha inyectado una dosis de electrónica a la velada con un "show" que no ha conectado con las escuchas de este público hasta que se ha interpretado 'El cielo no entiende' e 'Historias de amor'.