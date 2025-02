Aurah Ruiz será la protagonista del primer episodio del programa, al que se le sumarán otros seis en Mitele PLUS. A la hora de grabar, la celebridad cuenta lo mal que lo ha pasado durante su maternidad. "A mi hijo me lo quitaron de los brazos", dice entre lágrimas. Al conocer que su hijo padecía una enfermedad rara, "yo no sabía si mi hijo iba a seguir para adelante o no", declara visiblemente conmovida.