Celia Molina 10 NOV 2026 - 10:10h.

El cantante ha reaparecido tras la repentina muerte de su padre, que le obligó a cancelar dos de sus shows en el Palau Sant Jordi

El emotivo mensaje de Dani Martín, roto de dolor tras la muerte de su padre: "Vuela alto, capitán"

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El pasado 23 de octubre, Dani Martín tenía previsto actuar en el Palau Sant Jordi, pero una llamada de emergencia sobre la inminente muerte de su padre, José Manuel Martín, le hizo volver de inmediato a Madrid. El cantante tuvo que suspender sus shows en Barcelona para acompañar a su padre en sus últimos momentos de vida, tal y como explicó él mismo después en un storie de su cuenta de Instagram:

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba. De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue lo más sanador. Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero, a veces, la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. Vuela alto, capitán", dijo el cantante, a modo de despedida.

Ahora, el exvocalista de 'El Canto del Loco', ha publicado un nuevo vídeo en el que confiesa que no es justo que la gira más especial de su vida terminara así y, por ello, tanto él como su equipo han decidido añadir "14 últimas noches más" para finalizar sus "25 p*t*s años".

"Terminaremos la gira por la puerta grande"

"Quería daros las gracias por vuestro cariño, por vuestro respeto y por haberme arropado tanto como lo habéis hecho. Por eso, quería deciros que, antes de que sucediera todo esto, teníamos pensado terminar la gira como se merece, por la puerta grande, y dándole el lugar que esta gira nos ha hecho sentir y que vosotros habéis llegado a un lugar que jamás habríamos pensado", ha anunciado Dani en un vídeo muy especial en el que ha querido agradecer la comprensión infinita de sus fans.

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Las entradas, a la venta hoy en la web del artista

"Ésta ha sido la gira de mi vida, donde más entradas he vendido, donde más lugares he llenado, y donde más ilusión se ha generado entre músicos, técnicos y todo el staff. Así que nos apetecía acabar por la puerta grande y no como tuvo que suceder porque así la vida lo quiso el pasado 23 y 24 de octubre y, por eso, vamos a hacer 14 noches más".

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Así, además de las nuevas fechas confirmadas para compensar los conciertos anulados en Barcelona (que se harán los próximos 19 y 20 de marzo de 2027), estas son las nuevas fechas de la gira, cuyas entradas se pueden comprar, a partir de hoy, en la web del artista y a través del Corte Inglés:

17 de abril - Tenerife - Campo de fútbol de Adeje

23 de abril - Pamplona - Navarra Arena

30 de abril - Avilés - Pabellón de la Magdalena

1 de mayo - Donostia - Arena Illumbe

15 de mayo - Valencia - Roig Arena

22 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi

29 de mayo - Murcia - Espacio Norte

3 de junio - Sevilla - Icónica Occident Sevilla Fest

12 de junio - Guadalajara - Estadio Pedro Escartín

19 de junio - Málaga - Málaga Forum

26 de junio - A Coruña - Coliseum

2 de julio - Zaragoza - Ibercaja Estadio

9 de julio - Madrid - Movistar Arena

10 de julio - Madrid - Movistar Arena