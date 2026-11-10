Redacción Uppers 10 NOV 2026 - 12:54h.

La exposición ‘David Bowie Legacy’ reúne en Puerto Sagunto obras, fotografías, ilustraciones, objetos de coleccionista y recuerdos originales del músico británico

Bowie 'volverá' a los escenarios en 2027

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Diez años después de su muerte la figura de David Bowie sigue despertando admiración, inspirando a nuevas generaciones y provocando que otros artistas encuentren en él un territorio creativo prácticamente inagotable. Buena prueba de ello es ‘David Bowie Legacy’, la exposición que ha llegado al Casal Jove de Puerto de Sagunto y que puede visitarse durante el mes de noviembre.

Organizada por la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunto, la muestra no se limita a repasar su discografía o recordar sus grandes éxitos, sino que va bastante más allá. Pintura, fotografía, escultura, ilustración, dibujo y videocreación se dan la mano para explorar las distintas facetas de un personaje que nunca aceptó quedarse quieto ni repetir la misma fórmula.

La exposición está comisariada por Domingo J. Casas, fotógrafo estrechamente vinculado al mundo de la música, y tiene su origen en otra iniciativa artística, ‘Arte Bowie’, organizada en 2021 en el Instituto de Cultura de León por Carlos Luxor. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo y viajando por distintas localidades españolas, incorporando en cada parada nuevas obras y artistas.

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Bowie visto desde muchos ángulos

En Puerto de Sagunto participan más de una treintena de creadores, con nombres procedentes de diferentes disciplinas y generaciones. Entre ellos figuran Javier de Juan, Paco Roca, Francis Montesinos, Jesús Arrúe, Álvaro Pérez-Fajardo, Mac Diego, Guzmán, Manolo Campoamor, Dave van Arckel, Fernando Piró, Juan Ramón Rebollo, Bernardo Pérez, Francesc Fábregas y Ferrán Sendra.

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Esa combinación permite acercarse a Bowie desde perspectivas muy diferentes. No es lo mismo observarlo a través de una fotografía que descubrir cómo lo interpreta un ilustrador, un pintor o un escultor. Cada creador aporta su propia lectura de una figura que hizo de la transformación una de sus principales señas de identidad.

La exposición incorpora también piezas de coleccionismo que ayudan a reconstruir el universo del músico británico y la huella que dejó en la cultura popular. Así, el público podrá encontrar memorabilia, carteles de conciertos, vinilos, casetes, discos sencillos y autógrafos del propio Bowie. Material que tiene un interés especial para quienes han seguido su trayectoria desde los años 70, pero que también permite a los visitantes más jóvenes descubrir cómo se construía el fenómeno musical antes de la era digital.

El hombre que convirtió la transformación en arte

Desde el extraterrestre glam de Ziggy Stardust hasta el elegante y enigmático Delgado Duque Blanco, Bowie convirtió su propia identidad en un espacio de experimentación. Su carrera estuvo marcada por los cambios de estilo, las reinvenciones y una curiosidad artística que le llevó a transitar por el glam rock, el soul, la música electrónica, el pop y otros territorios sonoros.

Esa capacidad para romper moldes es precisamente el hilo conductor de ‘David Bowie Legacy’, que, en palabras del comisario, permite contemplar a Bowie desde diferentes miradas y generaciones, reivindicando su condición de auténtico camaleón creativo.

La muestra ya puede visitarse en el Casal Jove de Puerto de Sagunto hasta el 28 de noviembre, de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, aunque la inauguración oficial tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas. Además, a las 19:00 horas ese día está previsto un concierto de Boys From Mars, una banda valenciana que rendirá homenaje al artista con un repertorio seleccionado entre las distintas etapas de su extensa discografía.