Todo discurso institucional suele concluir con un brindis , especialmente cuando se produce después de una cena de gala como la que cerró la jornada de este jueves en el marco de la III Cumbre Política Europea . El Parador de Granada fue el encargado de albergar este convite en honor a los casi cincuenta mandatarios mundiales que se han desplazado hasta la ciudad nazarí para asistir a este foro. Sin embargo, una copa de cava que no estaba en el lugar indicado terminó eclipsando el contenido del mismo.

Para celebrar que la jornada había concluido con éxito, el rey invitó a los allí presentes a brindar con una copa que le esperaba justo detrás de él. Algo que no sucedió con la reina Letizia, que enseguida se percató de que, al no haber copa para ella, no iba a tener la oportunidad de brindar, algo de que los comensales se dieron cuenta enseguida.