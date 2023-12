Porque, en el mundo real, fuera de los filtros y las ediciones de TikTok, muchas veces la respuesta en NO. Y si no se han entrenado los mecanismos mentales para asumir que, en el vida, no todo es posible, ni todo sale bien, como recuerda Han, esos 'jóvenes delulu' no sabrán aceptar el sufrimiento ni tolerar la frustración.