Una compañía aérea se confunde y manda a un niño de 6 años en otro vuelo

Casper de 6 años iba a pasar las Navidades con su abuela en Florida viajando solo en avión por primera vez, pero cuando llegó el vuelo a su destino y el pequeño no estaba entre los pasajeros el susto que se llevó María Ramos la dejó durante unos instantes colapsada.

María Ramos explicaba a WINKnews cómo fue cuando le dijeron que su nieto no estaba en el vuelo: “Corrí dentro del avión hacia la azafata y le pregunté ‘¿Dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia?’, ella me dijo que no le habían dado ningún menor a cargo”