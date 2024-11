Saludos prohibidos del mundo: los gestos que no se pueden hacer jamás, país por país

Cada 21 de noviembre, el mundo celebra el Día Internacional del Saludo, una pequeña pero significativa interacción que la RAE define como "dirigirse a alguien, al encontrarse o despedirse, con palabras corteses o que muestran interés por su salud, como hola, ¿qué tal?, adiós, etc". Una costumbre que marca el inicio de un contacto, más breve o más extenso, entre dos personas que no siempre se expresa de la misma forma ni se recibe con la misma percepción. Por ello, cualquier viajero debe conocer, si no los códigos aceptados en cada comunidad, sí los gestos con los que pueden ofender a los habitantes de otros países.