Luis Rubiales se disculpa por el beso en la boca a Jennifer Hermoso: "Me he equivocado, lo tengo que reconocer"

El momento no tardó en convertirse en viral. Máxime después de que se difundiese también un directo en Instagram grabado desde el interior del vestuario de las jugadoras de la selección en el que se escuchaba a Jenifer Hermoso decir: “¡Eh, pero no me ha gustado, eh! ¿Pero y qué hago yo, mírame a mí, mírame”; palabras que pronunciaba entre las risas en el vestuario.