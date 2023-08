La familia de Jennifer Hermoso, sobre el beso de Luis Rubiales en la boca: "Vamos a hablar de las campeonas"

Tras el revuelo que provocó con su actitud, que ha levantado en indignación a muchos, Rubiales entonaba a su manera el 'mea culpa', no sin antes haber declarado en una primera reacción que no se hiciese caso de “los estúpidos y los idiotas”.

En ese momento, con palabras a 'El Partidazo de la Cope', señalaba que todo se trataba de “ un pico de dos amigos celebrando algo”, pero al día siguiente, ya en un vídeo institucional y después de que Miquel Iceta, ministro de Deportes en funciones, reprobase su actitud "inaceptable" llamándole a presentar "explicaciones", el presidente de la RFEF rectificaba: "Estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho que tengo que lamentar, y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos , al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado , lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que, de manera muy espontánea. Repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes".

"Desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme . No queda otra. Además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado ", manifestaba, asegurando sentirse " apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, siendo ya la segunda copa del mundo que conseguimos, esto haya empañado en cierto modo la celebración.

El vídeo del momento no tardo en hacerse viral a través de las redes sociales, donde un directo de Instagram grabado desde el interior del vestuario de las jugadoras de la selección continuaba encendiendo el caso tras escucharse a Jennifer Hermoso diciendo: “¡Eh, pero no me ha gustado, eh! ¿Pero y qué hago yo, mírame a mí, mírame”; palabras que pronunciaba entre las risas en el vestuario.