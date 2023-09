Varias campeonas del mundo acuden a la concentración frente a las presiones: "¿Estas contenta? No"

La concentración de la selección española femenina de fútbol se realizará finalmente este martes en Oliva (Valencia). La mayoría de las campeonas del mundo fueron convocadas a pesar de manifestar su deseo de no ser llamadas, y finalmente han tenido que ceder ante las presiones y han acudido a la convocatoria .

Posteriormente, varias jugadoras lamentaron haber sido convocadas porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente", y recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".