Roban en la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Sevilla durante un partido y con sus hijos dentro

Los ladrones cometieron el delito en plena noche con los cuatro hijos de la pareja en el interior, pero tanto ellos como las empleadas de la familia no sufrieron daños durante su asalto, en el que desvalijaron el hogar para llevarse todo cuanto pudieron: ropa, joyas, relojes de alto precio, dinero en efectivo… Ni siquiera se enteraron de los hechos.

Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, ha manifestado al respecto que “no hay una reincidencia en casas de lujo, no hay una conexión entre un caso y otro, por ejemplo el de Maria del Monte y Sergio Ramos". Y ha señalado que "No hay detención de los autores del robo de Sergio Ramos, continúa la investigación abierta". En este sentido ha querido resaltar que "no hay una situación generalizada de robos respecto a otra provincia. Sí es cierto que repuntan en verano. Hay actuaciones policiales muy importantes en Sevilla, por ejemplo hay detenciones de una pareja que hacia robos en Sevilla capital, una banda de georgianos que ya están puestos a disposición policial.”