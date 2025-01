"Lo bonito es encontrarte en los fondos cosas que hablan de ciclismo, fotos de otros ciclistas y una obra que te sorprenda con el tiempo", explica en conversación con el medio Relevo. El tiempo que tarda en hacer uno varía mucho. " Si todo me sale bien, tardo dos días . Si se complica, tardo tres semanas (...) porque hay obras que fluyen y otras que no". Su precio ronda los 2.500 o 3.000 euros , "si es fuera de España un poquito más caro porque hay que enviarlo", lo que le permite vivir de su afición, algo que no es tan fácil cuando hablamos de arte.

Además de darle de comer, esta segunda vida dedicada al ciclismo le ha permitido a Soro exponer en muchos países, ir a las grandes Vueltas y conocer a grandes mitos. Su obra es tan original que inevitablemente llama la atención en las carreras. "La pintura me ha permitido estar en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, comer en la casa de Francesco Moser, conocer a Felice Gimondi o a los hijos de Fausto Coppi. He hecho cosas que cuando era un niño eran impensables para mí", cuenta con orgullo.

Miguel Indurain, Luis Ocaña, Eddy Merckxs, Perico Delgado o Primoz Roglic son solo algunas de las leyendas de las dos ruedas que ha retratado este xativés. Lo que más le interesa es la posición del corredor o el gesto, y lo que busca es plasmar una imagen que atrape y emocione. Los resultados gustan mucho entre aficionados, cicloturistas e incluso profesionales. Más de uno tiene alguna obra suya. Suelen ser "regalos de familiares y las mujeres de los corredores porque es algo diferente que no tienen... y eso que son gente que tiene de todo". Sin embargo, hay una obra que no sale de su taller, al menos de momento: un cuadro de Miguel Indurain. "Es la persona más noble que conozco y siempre que lo veo me saluda; me dedicó una obra con una firma que la guardo con mucho cariño", concluye.