El jugador brasileño del Real Madrid, concentrado para su partido ante Japón en el Mundial 2026, no pudo evitar las lágrimas al mostrarle un vídeo de su abuela

Vinícius Júnior, sobre la gestión del éxito: "Trato de mantenerme enfocado, ser humilde y recordar de dónde vengo"

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El jugador brasileño Vinicius Junior, concentrado con su selección en el Mundial 2026, en el que ha arrancado con grandes actuaciones para la ‘canarinha’, no pudo evitar las lágrimas cuando, en plena entrevista, le mostraron un vídeo de su abuela, sobre la que destacó que ha marcado su vida, ayudándolo siempre para hacer posible su sueño de ser futbolista.

El atacante del Real Madrid, muy emocionado, recordó ante los medios lo “especial” de su conexión con ella, explicando que vivió en su pequeña casa hasta los 16 años.

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Las lágrimas de Vinicius y su amor por su abuela

"Mi abuela es una persona muy importante en mi vida, con la que viví hasta los 16 años en su casa”. “Es muy especial porque mi padre siempre vivió lejos, así que siempre tuve a mi madre y a mis hermanos con mi abuela. La casa era pequeña”, dijo el jugador, conmovido después de ver un vídeo en el que ella le mandaba un cariñoso mensaje en plena cita mundialista.

“Me quedo sin palabras, marcó mi vida. Sé que hay un momento para que las personas se vayan, así que atesoro cada instante con ella. Hicieron todo lo posible para que mi sueño se hiciera realidad. Verla feliz no tiene precio”, aseguraba el brasileño ante las cámaras de Globo, en el programa ‘Domingão com Huck’.

Abriendo su corazón y reviviendo esos años en que aún estaba luchando por abrirse hueco en el mundo del fútbol, el extremo madridista, recalcó que siempre que puede aprovecha “cada momento con ella” y con su familia, asegurando que “hicieron de todo” para que pudiera vivir su “sueño”.

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Con lágrimas en los ojos, incide en que su abuela especialmente fue un pilar fundamental para sacarlo adelante a pesar de las dimensiones de la vivienda que tenía.

La abuela de Vinicius, sobre la infancia del jugador: “Lo suyo era la pelota”

En el vídeo que le mostraron y que desató las lágrimas del futbolista, la abuela, concretamente, repasaba cómo era la actual estrella de la ‘canarinha’ cuando era pequeño.

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“Era un niño vergonzoso. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado", contaba ella, antes de lanzarle un mensaje de fuerza en pleno Mundial: "Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho", le dijo, desencadenando sus lágrimas.

Ahora, el futbolista mira ya al partido del combinado nacional frente a Japón en Houston; una cita clave que ya entra en la eliminatoria de dieciseisavos de final.