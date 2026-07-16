José Rocamora 16 JUL 2026 - 16:05h.

"La marca España que tendría más visibilidad y penetración de mercado y fortalecería también sectores como el turismo", destaca Massimo Cermelli, economista de la Universidad de Deusto.

Toda España espera que ahora el baño se lo de Lamine a Messi para ganar el Mundial

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El lunes, España puede ser campeona del Mundial. Y eso, que parece baladí, no lo es en absoluto, Primero, porque un evento deportivo como este puede cambiar el estado de ánimo de todo un país. Porque el fútbol tiene esa capacidad, nos mejora el ánimo, nos hace felices. nos sube el ánimo, genera un sentimiento de pertenencia y de unión. A medida que se logran victorias se aumenta la autoestima, se liberan endorfinas y se reduce el estrés.

Daniel Noboa, psicóloga, destaca que "es muy difícil no contagiarte de algo que comparte todo el mundo y estamos ante el entretenimiento colectivo de moda, que hace que te olvides de todo y seamos felices".

Además del impacto emocional, el fútbol tiene también un importante impacto económico. Gana la Federación Española que recibiría un premio de 45 millones de euros por parte de la FIFA. Gana la hostelería. Según la patronal los días de partido los bares hacen un 30 por ciento más de caja.

Y ganamos como país porque una victoria también repercute en nuestro Producto Interior Bruto que puede subir hasta medio punto porcentual en los próximos meses al fortalecerse la marca España. "Sería un beneficio de entre 3.000 y 4.000 millones de euros repartidos en seis meses debida al atractico de la marca España que tendría más visibilidad y penetración de mercado y fortalecería también sectores como el turismo", destaca Massimo Cermelli, economista de la Universidad de Deusto.