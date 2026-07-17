El futbolista de la selección de Luis de la Fuente se ha convertido en uno de los favoritos del campeonato tras marcar un gol decisivo a Francia

Pedro Porro: por qué eligió el Girona antes que el Real Madrid y cuál fue su implicación en el escándalo más viral del fútbol portugués

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La historia de Pedro Porro no se entiende sin su familia. Convertido en uno de los grandes protagonistas de la selección española en el Mundial 2026, su camino comenzó muy lejos de los focos. En Don Benito, Badajoz, un niño criado entre el cariño de sus abuelos aprendió que el éxito nunca llega sin esfuerzo. Así lo narran Pelayo Ortiz y Victoria Talero en el vídeo.

Porro nació en una familia humilde. Sus padres trabajaban largas jornadas para sacar adelante el hogar, por lo que fueron sus abuelos maternos, Antonio y Manola, quienes asumieron gran parte de su crianza.

El propio futbolista ha contado en varias ocasiones que, cuando su madre salía a trabajar de madrugada, lo dejaba en casa de sus abuelos. Y Antonio se convirtió en mucho más que un abuelo. Era su chófer, su entrenador desde la grada, su consejero y su mayor admirador.

"Mi nieto para mí es lo más grande que hay en el mundo entero, es mi vida", narra el abuelo del futbolista a 'Informativos Telecinco' visiblemente emocionado.

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En los campos de fútbol base de Extremadura era habitual ver siempre la misma escena: Antonio acompañando a su nieto. No importaba si el partido era en Don Benito o a cientos de kilómetros. Allí estaba él. "Siempre vista larga, paso corto y mala leche", un lema que le repetía al "defensa con alma de delantero", asevera Antonio.

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Fue él quien le compró sus primeras botas de fútbol sala. También quien recorría kilómetros para llevarle a entrenamientos y partidos, incluso transportando a otros compañeros del equipo cuando hacía falta. En alguna ocasión, la familia llegó a dormir dentro del coche para que Pedro pudiera disputar un torneo al día siguiente.

El talento de Porro tardó en llamar la atención de las grandes canteras. No fue hasta los 15 años cuando dio el salto para probar suerte lejos de casa. Dejar Extremadura siendo apenas un adolescente fue uno de los momentos más duros de su vida.

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Después de crecer en el Girona, consolidarse en el Sporting de Portugal y dar el salto a la Premier League con el Tottenham, Pedro Porro llegó cuando España más lo necesitaba.

En este Mundial ha pasado de ser una pieza importante a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la selección de Luis de la Fuente, situándole entre los mejores laterales del torneo.

Su actuación en la semifinal frente a Francia, coronada con un gol y el premio al mejor jugador del partido, confirmó su explosión definitiva en el escenario más grande del fútbol.

Tras ese gol y el pitido final que ha llevado a la selección a la gran final del campeonato, Porro hizo una llamada: a su abuelo. "Me empujaste tú para meter gol, eh. Qué grande eres. Te quiero, un besito grande", le decía el deportista a Antonio a través de una videollamada.

Ahora, a tan solo dos días de disputarse el partido entre España y Argentina, su abuelo lo tiene claro: "Vamos a ganar los argentinos y va a marcar mi Pedro, va a marcar mi Pedro otra vez", vaticina.