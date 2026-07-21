Alberto Rosa 21 JUL 2026 - 17:44h.

Los jugadores residentes en Cataluña y Galicia deben tributar más, con tipos medios del 50,14% y del 47,14%, respectivamente

España cobra 44 millones de euros por ganar el Mundial: los jugadores ya tienen pactada la prima por ser campeones

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Ganar el Mundial de fútbol también tiene una repercusión económica para el país. En concreto, España recibirá unos 50 millones de dólares (43,6 millones de euros) por conquistar el título de campeones del mundo tras imponerse a Argentina (1-0) en la final disputada el domingo en Nueva Jersey.

De esa cantidad, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará el 45% a los jugadores, una prima por la que los 17 internacionales que militan en clubes españoles deberán abonar cerca de seis millones de euros a Hacienda.

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Sin embargo, no todos los jugadores tendrán la misma factura fiscal. Las diferencias entre comunidades autónomas provocarán que futbolistas como Lamine Yamal y Ferran Torres paguen alrededor de 37.700 euros más que Marcos Llorente.

No todos los jugadores tendrán la misma factura fiscal

Y es que los jugadores residentes en Cataluña y Galicia deben tributar más, con tipos medios del 50,14% y del 47,14%, respectivamente. De este modo, los deportistas residentes en Cataluña pagarán algo más de 378.000 euros, mientras que al gallego Borja Iglesias le corresponden casi 356.000 en relación a una recompensa por logro deportivo de 754.700 euros.

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Por el contrario, aquellos futbolistas vinculados al régimen foral vasco tributarán por un 39%. En el tramo intermedio están los que lo hagan en Navarra, también con régimen foral, y Madrid, que lo harán por encima del 45%.

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Las comunidades con más recaudación en relación al número de jugadores dentro de la selección serán Cataluña que, con ocho tributantes recolectará más de tres millones de euros y la Comunidad de Madrid, con tres, obtendrá algo más de un millón. Galicia, con Iglesias como único jugador, será la qye menos obtenga dentro de las haciendas del régimen general.

La FIFA abonará unos 44 millones de euros a la RFEF

En total, la FIFA abonará unos 44 millones de euros a la Federación española por la victoria, de los que el 45 %, unos 19,8 millones, se repartirán entre los 26 jugadores. Los 17 con domicilio fiscal en España cobrarán 12,8, repartidos en cuantías netas que irán de los 339.300 euros a 414.700.

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Gestha recuerda que la doctrina administrativa española califica estas primas abonadas por la RFEF como rendimientos del trabajo en el IRPF, incluso en ausencia de relación laboral.

Este criterio impide aplicar la reducción del 30% por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular cuando en los cinco años anteriores ya se han cobrado otros ingresos de similar naturaleza que se beneficiaron de esa rebaja, situación en la que se encontrarían jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal o Ferran Torres, entre otros.

Régimen de las haciendas forales

En las Haciendas forales, en cambio, la única limitación es un máximo de 300.000 euros sobre los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración aprobados por cada administración. Este marco podría aprovecharse por jugadores como Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que tributan en territorio foral.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, subraya que la tributación española de estas primas está alineada con la de países como Reino Unido, Francia y Alemania.

De este modo, los internacionales que juegan en ligas extranjeras, como Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yeremy Pino, Alejandro Grimaldo o Fabián Ruiz, soportarán una carga fiscal similar en sus respectivos países.