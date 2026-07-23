Gonzalo Barquilla 23 JUL 2026 - 19:42h.

Bruno Betancor, futbolista del Deportivo Italiano Football Club, de la tercera categoría de Uruguay, ha muerto a los 22 años

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El futbolista uruguayo Bruno Emanuel Betancor Baeza, conocido en el mundo del fútbol como 'Bola', ha muerto a los 22 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. El delantero falleció este miércoles, según confirmó el Deportivo Italiano Football Club, el equipo en el que militaba actualmente y que compite en la Primera División Amateur de Uruguay, la tercera categoría del fútbol del país.

El club, con sede en Montevideo, comunicó la noticia a través de sus redes sociales y recordó con pesar a su joven jugador, que se había incorporado a la plantilla en marzo de este año. "'Bola', vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, el Deportivo Italiano", han indicado.

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La muerte de Betancor ha provocado una gran conmoción en el fútbol uruguayo, donde varios de los clubes por los que pasó durante su corta carrera profesional han expresado públicamente sus condolencias por el fallecimiento del delantero.

Una carrera marcada por los cambios de equipo

Betancor nació en Montevideo el 18 de diciembre de 2003 y se formó en las categorías inferiores del Fénix, antes de dar el salto a la cantera de Peñarol en 2022. En el conjunto aurinegro llegó a debutar con el primer equipo el 25 de marzo de 2023, en un encuentro frente al Liverpool Fútbol Club disputado en el estadio Belvedere. A lo largo de su etapa en Peñarol participó en 14 partidos y formó parte de la plantilla que conquistó el Torneo Apertura de aquel año.

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Su carrera continuó después con diferentes cesiones y cambios de club. En 2024 pasó al Everton de Viña del Mar, en Chile, donde disputó siete encuentros y marcó un gol ante Coquimbo Unido. Posteriormente regresó a Uruguay para jugar en Rentistas, con el que sumó 12 apariciones, y en 2025 defendió los colores de Cerro, antes de emprender una nueva aventura en el extranjero con el Al-Ain Reserve de Emiratos Árabes Unidos. A comienzos de 2026 volvió a Uruguay y estuvo vinculado a Cerrito, aunque su relación contractual terminó antes de que pudiera debutar. En marzo se incorporó finalmente al Deportivo Italiano, donde disputó cuatro partidos y anotó dos goles en los 104 minutos que llegó a jugar, recoge 'Transfermarkt'.

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El mensaje de despedida de su amigo Ignacio Sosa

Entre las muestras de pesar por la muerte del delantero destacó la de Ignacio Sosa, futbolista uruguayo que actualmente milita en el Bragantino brasileño y que compartió con Betancor diferentes etapas de su formación y carrera. Ambos comenzaron a jugar juntos en el Siete Estrellas Baby Club, en el barrio montevideano de Flor de Maroñas, y posteriormente coincidieron en las categorías inferiores del Fénix y en Peñarol.

Sosa recordó a su amigo a través de una publicación en Instagram en la que compartió una fotografía de ambos y lamentó una noticia que, según sus palabras, nunca quiso recibir. El futbolista destacó la lealtad, el compañerismo y la calidad humana de Betancor y aseguró que conservará para siempre los recuerdos que compartieron desde sus primeros pasos en el fútbol: "Mi hermano de la vida", escribió en su despedida.

Los clubes por los que pasó también le recuerdan

Peñarol, uno de los clubes más importantes de Uruguay y uno de los equipos que marcaron la trayectoria de Betancor, también quiso trasladar sus condolencias a la familia y los allegados del joven futbolista. El conjunto aurinegro recordó que el delantero defendió sus colores en 2023 y que formó parte de la plantilla campeona del Torneo Apertura.

También se sumaron a las muestras de duelo el Cerro, que destacó el compromiso con el que Betancor defendió su camiseta, y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, que lamentó su fallecimiento. Desde Chile, el Everton de Viña del Mar recordó igualmente al delantero, que formó parte de su plantilla durante la temporada 2024. Montevideo City Torque fue otro de los clubes que expresó públicamente su pesar y envió sus condolencias a la familia, a sus amigos y a las distintas instituciones en las que militó.

Un episodio en Argentina que saltó a los medios

En los últimos meses, Betancor también estuvo relacionado con una prueba en el Deportivo Riestra argentino, según indican diversos medios como 'La Nación', aunque finalmente no llegó a incorporarse al club.

Durante esa etapa, unas imágenes de las cámaras de seguridad del lugar dieron pie a informaciones sobre un episodio relacionado con la desaparición de prendas y material deportivo perteneciente a otros jugadores que se encontraban realizando la prueba. Según las informaciones publicadas entonces por medios uruguayos, el futbolista terminó abonando el valor de los objetos y el asunto se resolvió sin que el club presentara una denuncia. La situación trascendió en medios deportivos durante el mes de julio, pocos días antes de conocerse la noticia de su fallecimiento.