En el minuto 59 de partido protagonizó una durísima entrada que provocó que Gabriel Pec, delantero del Cruzeiro, tuviese que ser retirado en camilla

“Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, ha señalado, asegurando que no tenía "ninguna intención" de lesionarlo

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Sanción ejemplarizante en el fútbol brasileño. Víctor Gabriel, defensa del Sport Club Internacional de Porto Alegre, ha sido inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva del país y no podrá volver a jugar hasta que el delantero Gabriel Pec, del Cruzeiro, se recupere de la fractura de tibia que le provocó tras una durísima entrada en el partido que disputaron el pasado jueves 23 de julio.

La acción, muy criticada, se produjo concretamente en el minuto 59 del encuentro, cuando el árbitro, después de aplicar la ley de la ventaja porque el balón quedó en poder del Internacional y tenía opción de avanzar hacia portería, le sacó una roja directa.

La sanción a Víctor Gabriel por su durísima entrada sobre Gabriel Pec en la liga brasileña

Tras la expulsión, y elevándose la jugada a instancias disciplinarias, la comisión encargada de evaluar lo ocurrido cuando apenas habían transcurrido 14 minutos del segundo tiempo ha sido tajante: la sanción habitual de entre uno y seis partidos de suspensión por jugada violenta era insuficiente para la magnitud de la acción y la lesión del jugador del Cruzeiro. Por eso, los encargados de revisar el caso en el Tribunal Superior de Justicia Deportiva brasileña han decidido que Víctor Gabriel no podrá volver a disputar un partido oficial hasta que la víctima de su entrada se recupere y reciba el alta, aunque, eso sí, con un límite máximo de 180 días.

Una vez el cuerpo médico del Cruzeiro confirme que Gabriel Pec puede reincorporarse a los entrenamientos del equipo, lo que se estima entre los tres y cuatro meses, es decir, entre 90 y 124 días aproximadamente, si todo va bien, entonces Víctor Gabriel quedará habilitado para jugar.

Víctor Gabriel, entre lágrimas, niega cualquier intención de lesionarlo

Por su parte, en el marco de la audiencia que se celebró por estos hechos, Víctor Gabriel, entre lágrimas, aseguró que no tenía “ninguna intención” de lesionar a su rival, asegurando haber pasado “noches en vela” tras lo ocurrido, “rezando por él”.

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“Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, expresó.

Gabriel Pec, lesionada en su debut como titular

La lesión de Gabriel Pec tuvo lugar en el día de su debut como titular en el Cruzeiro tras haber fichado desde el LA Galaxy el 7 de julio. En el momento en que se produjo, su equipo iba ganando por 0-1.

Las imágenes, rápidamente, captaron cómo el futbolista sangraba en su pierna izquierda, pero no fue hasta después, tras ser retirado en camilla y al ser evaluado por los servicios médicos, cuando se reveló que tenía una fractura de tibia.