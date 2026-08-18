El ciclista británico de solo 19 años murió tras chocar frontalmente con un coche que invadió la carretera

Muere el ciclista Finlay Tarling a los 19 años en la Vuelta a Portugal: atropellado por un coche que invadió la carretera

Compartir







La Fiscalía portuguesa ha abierto este martes una investigación sobre la trágica muerte del ciclista británico Finlay Tarling, que perdió la vida el viernes tras ser atropellado por un vehículo durante la Vuelta a Portugal.

Según han informado las autoridades competentes, el tribunal ha ordenado la autopsia del cuerpo del ciclista. El galés de 19 años fue atropellado por un vehículo ajeno a la carrera durante la octava etapa, entre las localidades de Melgaço y Fafe.

PUEDE INTERESARTE Muere el boxeador Prichard Colón tras luchar 10 años con la lesión neurológica que le produjo un combate

La investigación tiene como objetivo, entre otras cosas, esclarecer cómo pudo el vehículo acceder al recorrido de la carrera. El conductor del coche esperó inicialmente en la carretera principal y dejó pasar al grupo principal de ciclistas, según explicó un portavoz de la policía a la cadena portuguesa RTP.

Al no aparecer más ciclistas, preguntó a los espectadores que se encontraban cerca si el recorrido estaba despejado. Dado que, al parecer, los espectadores asumieron erróneamente que no iban a llegar más ciclistas, el hombre se adentró en el recorrido de la carrera, donde chocó con Tarling poco después. Su prueba de alcohol y drogas dio negativo.

Así fue el accidente por el que perdió la vida

El accidente ocurrió durante la octava etapa de la carrera. A través de sus redes sociales han querido comunicar su pésame por parte de la organización y la Federación Portuguesa de Ciclismo: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al ‘NSN Development Team’ y a todos sus amigos y seres queridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Ante este trágico suceso, la carrera quedará neutralizada hasta la meta en Fafe y, como señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia de podio prevista para hoy”. Además, han confirmado que facilitarán más información “tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

La noticia ha conmocionado a todos los aficionados del ciclismo y a quienes habían estado siguiendo esta vuelta. Según confirma ‘El Diario As’, faltaban poco más de 20 kilómetros cuando la octava etapa fue suspendida por el fatídico accidente que acabó con la muerte del joven inglés.