El youtuber Iñaki Angulo habría llamado públicamente al futbolista maricón encubierto y el maricón

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid

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Borja Iglesias ha reaccionado a los insultos homófobos que el creador de contenido, Iñaki Angulo, contra el futbolista Héctor Bellerín, según informa 'Público': "Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza! Es la primera vez que veo a esta persona. Lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo".

El creador de contenido ha publicado un vídeo para subrayar la mala actuación del delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, frente al Real Betis cargando contra el lateral derecho del combinado sevillano, Héctor Bellerín, al que el brasileño apenas creó peligro.

"Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, vamos a llamarle elle, ha parado a Vinícius solo", ha resaltado.

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El youtuber llamó al futbolista "maricón encubierto"

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid, en concreto en la sección de Delitos de Odio y Discriminación, contra el youtuber Iñaki Angulo. Los hechos ocurrieron después del encuentro pasado viernes que el equipo verdiblanco disputó contra el Real Madrid en el Estadio de la Cartuja.

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Según denuncia la citada Asociación, Iñaki Angulo habría llamado públicamente al futbolista "maricón encubierto" y "el maricón", y burlarse de su expresión de género "Elle". En la misma denuncia se ha recalcado que podría constituir un presunto delito de odio conforme al artículo 510 del Código Penal. Ese artículo recoge una posible pena de prisión de 6 meses y hasta 2 años además de una multa.

La Asociación solicita que se abra la investigación, practique las diligencias interesadas, y en particular "las dirigidas al urgente aseguramiento de la fuente de prueba digital".